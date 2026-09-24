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Nations League, oggi Olanda-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio per Jurgen Klopp da ct tedesco nella prima giornata del torneo per Nazionali

Jurgen Klopp - Ipa/Fotogramma
Jurgen Klopp - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella prima giornata di Nations League. Oggi, giovedì 24 settembre, l'Olanda ospita la Germania - in diretta tv e streaming - nella nuova edizione della competizione per Nazionali, che domani vedrà impegnata l'Italia contro il Belgio all'Olimpico. Esordio per i nuovi ct: Jurgen Klopp sulla panchina tedesca e Xavi su quella olandese.

Olanda-Germania, orario e probabili formazioni

La sfida tra Olanda e Germania è in programma oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Reijnders, Gravenberch, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang. Ct. Xavi

Germania (4-3-3): Nubel; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Karl, Nmecha; Musiala, Havertz, Schade. Ct. Klopp

Olanda-Germania, dove vederla in tv

Olanda-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

Riproduzione riservata
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olanda germania olanda germania nations league
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