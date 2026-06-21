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Ostigard, emozione... Mondiale: assiste alla nascita della figlia su FaceTime - Video

Il difensore del Genoa ha vissuto un momento speciale dopo il gol all'esordio in Coppa del Mondo

Ostigard - IPA
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21 giugno 2026 | 19.22
Redazione Adnkronos
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Una serata che Leo Ostigard difficilmente dimenticherà. Dopo aver lasciato il segno ai Mondiali 2026 con un gol nella vittoria per 4-1 contro l'Iraq, il difensore norvegese del Genoa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dal campo: la nascita del suo primo figlio.

Un'emozione doppia per il centrale, che ha ricevuto l'abbraccio e le congratulazioni dei compagni di squadra, come mostrato da un emozionante video pubblicato dalla Federcalcio norvegese sui social, in cui si vede tutta la gioia del gruppo per Ostigard e per la compagna Aurora Eidmann.

Il difensore del Genoa ha raccontato così il momento: "È stata fantastica. Io non ho fatto molto, dovevo solo starle vicino. Sono così orgoglioso, è qualcosa di incredibile".

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