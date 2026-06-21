Il difensore del Genoa ha vissuto un momento speciale dopo il gol all'esordio in Coppa del Mondo
Una serata che Leo Ostigard difficilmente dimenticherà. Dopo aver lasciato il segno ai Mondiali 2026 con un gol nella vittoria per 4-1 contro l'Iraq, il difensore norvegese del Genoa ha vissuto uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dal campo: la nascita del suo primo figlio.
Daddy cool🥹 Gratulerer til Leo og Aurora som nybakte foreldre pic.twitter.com/Ir5BMQjO3z— Fotballandslaget (@nff_landslag) June 20, 2026
Un'emozione doppia per il centrale, che ha ricevuto l'abbraccio e le congratulazioni dei compagni di squadra, come mostrato da un emozionante video pubblicato dalla Federcalcio norvegese sui social, in cui si vede tutta la gioia del gruppo per Ostigard e per la compagna Aurora Eidmann.
Il difensore del Genoa ha raccontato così il momento: "È stata fantastica. Io non ho fatto molto, dovevo solo starle vicino. Sono così orgoglioso, è qualcosa di incredibile".