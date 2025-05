Torna il Giro d'Italia con l'ottava tappa. Dopo la settima frazione della Corsa Rosa, con arrivo in salita a Tagliacozzo, oggi sabato 17 maggio si riparte con una tappa appenninica e si va da Giulianova a Castelraimondo, nelle Marche. Il leader della classifica generale è ora lo sloveno Roglic, con un vantaggio di 4 secondi su Ayuso, 9 secondi su Del Toro e 27 secondi sull'azzurro Tiberi.

Giro d'Italia, percorso ottava tappa

Ma quale sarà il percorso dell'ottava tappa? I ciclisti partiranno da Giulianova ed entreranno nell'Appennino Teramano e Piceno per dirigersi verso Sarnano, comune a Macerata, per affrontare la scalata del Sassotetto, il Valico Santa Maria Maddalena con 1455 metri di altezza. La discesa successiva è impegnativa e porta all'ultima parte dove salite e discese si susseguono senza sosta. Dopo Camerino, i ciclisti sfiorano Castelraimondo percorrendo un anello aperto di circa 25 km.

Il finale di tappa è caratterizzato da due salite brevi ma secche. La prima salita porta a Castel Santa Maria con brevi strappi al 12-13%. A Gigliole, a 6.5 km dall'arrivo, c'è un breve muro di 800 metri al 12%. La discesa finale è impegnativa fino ai 2 km dal traguardo, con gli ultimi 2000 metri che presentano un'insidia a 400 m dall'arrivo: la curva a destra che immette nel centro abitato sempre in leggera ascesa, su asfalto largo 7 metri.

Giro d'Italia, orario e dove vedere ottava tappa

L'ottava tappa del Giro d'Italia partirà alle 12:15. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.