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Palermo-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Semifinale di ritorno dei playoff di Serie B

Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
Pohjanpalo - Ipa/Fotogramma
20 maggio 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all'andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale.

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Palermo-Catanzaro, orario e probabili formazioni

La semifinale di ritorno tra Palermo e Catanzaro è in programma oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni:

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Iemmello, Liberali; Pittarello. All. Aquilani

Palermo-Catanzaro, dove vederla in tv

Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta televisiva, tramite smart tv, da Dazn, Prime Video e OneFootball, abbonandosi a LaB Channel. Il match si potrà seguire anche in streaming sulle app e le piattaforme web di Dazn, Prime Video e OneFootball.

Riproduzione riservata
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