circle x black
Cerca nel sito
 

Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma

Il francese è il miglior calciatore al mondo. Dietro di lui Yamal

Dembelé - Afp
Dembelé - Afp
22 settembre 2025 | 22.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro 2025 oggi lunedì 22 settembre. L'attaccante del Psg chiude un'annata favolosa e dopo il Triplete con i francesi si prende anche il riconoscimento di miglior calciatore al mondo, consegnato da Ronaldinho. Sigillo di una stagione da incorniciare, in cui è stato protagonista in tutti i trofei vinti dalla squadra di Luis Enrique.

Pallone d'oro 2025, la classifica

Ecco la classifica del Pallone d'Oro 2025:

11) Pedri (Spagna/Barcellona)

12) Kvaratskhelia (Georgia/Psg)

13) Kane (Inghilterra/Bayern Monaco)

14) Doué (Francia/Psg)

15) Gyokeres (Svezia/Sporting, Arsenal)

16) Vinicius (Brasile/Real Madrid)

17) Lewandowski (Polonia/Barcellona)

18) McTominay (Scozia/Napoli)

19) Joao Neves (Portogallo/Psg)

20) Lautaro (Argentina/Inter)

21) Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

22) Mac Allister (Argentina/Liverpool)

23) Bellingham (Inghilterra/Real Madrid)

24) Fabian Ruiz (Spagna/Psg)

25) Dumfries (Olanda/Inter)

26) Haaland (Norvegia/Manchester City)

27) Rice (Inghilterra/Arsenal)

28) Van Dijk (Olanda/Liverpool)

29) Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen, Liverpool)

30) Olise (Francia/Bayern Monaco)

Pallone d'oro, Donnarumma miglior portiere

Gianluigi Donnarumma vince il Premio Yashin, consegnato stasera da Gianluigi Buffon. L'azzurro è il miglior portiere del mondo: "Grazie a tutti, sono onorato e davvero soddisfatto delle mie prestazioni nell'ultima stagione. Grazie alla mia ex squadra abbiamo centrato una stagione incredibile. Ora sono conentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il City per aver puntato su di me. Spero di vincere tanti trofei insieme. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie e il mio piccolo bambino".

Pallone d'oro, Luis Enrique miglior allenatore

Il Trofeo Joahn Cruyff, riservato ai migliori allenatori, va a Luis Enrique, tecnico del Psg, e Sarina Wiegman, ct dell'Inghilterra campione d'Europa. "Grazie a tutti, in particolare al mio presidente: è un trofeo molto importante che arriva grazie al lavoro di tutta la squadra" le parole di Luis Enrique, non presente alla cerimonia perché impegnato nella sfida contro il Marsiglia.

Pallone d'oro, Yamal miglior giovane

Il Trofeo Kopa, riservato al miglior giovane, è stato vinto da Lamine Yamal come da pronostico. Il trofeo femminile è andato invece alla stella del Barcellona Vicky Lopez.

Pallone d'oro, miglior squadra

È l'Arsenal, campione d'Europa, la miglior squadra femminile della stagione. Al maschile, il riconoscimento va al Psg campione d'Europa.

Pallone d'oro femminile

Il Pallone d'oro femminile se lo aggiudica la fuoriclasse del Barcellona Aitana Bonmatí, al terzo trionfo di fila. Sul secondo gradino del podio la connazionale Mariona Caldentey.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pallone d'oro 2025 classifica Pallone d'oro Ousmane Dembelé Pallone d'oro
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza