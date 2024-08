Domenica 4 agosto propone alle Olimpiadi di Parigi 2024 un pomeriggio e una serata ricchi di appuntamenti speciali - in diretta tv e streaming - per i tifosi italiani con altre medaglie nel mirino. Da Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl all'atletica leggera con Marcell Jacob e Chituru Ali nelle semifinali (e si spera nella finale) dei 100 metri, passando per la finale del fioretto maschile nella scherma.

Gli orari delle gare

18.37 Paltrinieri in finale nei 1500 sl

20.05 semifinale dei 100 metri con Ali e Jacobs

20.30 Italia-Giappone finale fioretto maschile

21.50 finale dei 100 metri

Come vedere le gare in tv e streaming

Semifinali e finale 100 metri in diretta tv e streaming

Queste gare come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024, saranno trasmessi in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play.

Le gare di oggi sono trasmesse anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.