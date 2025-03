I viola volano in Grecia per gli ottavi di finale di Conference League

La Fiorentina torna in campo in Conference League. I viola volano in Grecia oggi, giovedì 6 marzo, per affrontare il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Palladino è reduce dalla vittoria in campionato contro il Lecce e si è qualificata direttamente agli ottavi del torneo grazie al terzo posto conquistato nella prima fase. I greci hanno chiuso invece al 13esimo, superando poi il Vikingur nei playoff.

Panathinaikos-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Fiorentina e Panathinaikos è in programma oggi, giovedì 6 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Panathinaikos (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino

Panathinaikos-Fiorentina, dove vederla in tv

Panathinaikos-Fiorentina sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull'app SkyGo.