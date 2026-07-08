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Wimbledon, oggi Paolini-Kostyuk: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurra sfida la tennista ucraina per un posto in semifinale

Paolini - IPA
Paolini - IPA
08 luglio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, l'azzurra affronta Marta Kostyuk ai quarti del torneo inglese. Paolini arriva dal successo agli ottavi contro Eala, mentre la tennista ucraina ha eliminato l'americana Krueger nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Paolini-Kostyuk, orario e precedenti

Sono tre i precedenti tra Paolini e Kostyuk e l'azzurra è avanti 2-1. L'ultimo incrocio risale a al primo turno del Wta 1000 di Cincinnati nel 2023, con vittoria della toscana in due set. Il match di oggi è il primo sul Centrale e inizierà intorno alle 13:30.

Paolini-Kostyuk, dove vederla

La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

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