Paolini-Kudermetova: orario oggi, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

L'azzurra in campo per la semifinale del torneo Wta di Cincinnati

Jasmine Paolini
17 agosto 2025 | 08.43
Redazione Adnkronos
Jasmine Paolini in campo oggi a Cincinnati per la semifinale del torneo Wta in programma il 17 agosto 2025. La tennista azzurra, testa di serie numero 7, nella seconda semifinale in programma nella serata italiana sfida la russa Veronika Kudermetova.

Paolini, in netta ripresa dopo un'estate complicata, è reduce dal prestigioso successo nei quarti di finale ottenuto contro la statunitense Coco Gauff, numero 2 del tabellone, per 2-6, 6-4, 6-3. Kudermetova invece ha dominato la francese Varvara Gracheva per 6-1, 6-2.

Paolini-Kudermetova, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Kudermetova è in programma oggi, giovedì 14 agosto, non prima delle 15 locali, le 21 in Italia Il programma si apre alle 13 locali, le 19 in Italia, con la prima semifinale tra Iga Swiatek e Elena Rybakina.

Paolini e Kudermetova si sono affrontate in 4 precedenti. La tennista di Kazan si è imposta negli ultimi 3 match giocati sempre sul cemento a Cincinnati nel 2021, agli Australian Open 2019 e in Thailandia nel 2017. L'unica vittoria dell'azzurra è arrivata nel 2017 sulla terra battuta in Repubblica Ceca.

Paolini-Krejcikova, dove vederla in tv

Paolini-Kudermetova, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX.

