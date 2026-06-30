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Wimbledon, oggi Paolini-Montgomery: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
30 giugno 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la tennista azzurra se la vedrà con l'americana Robin Montgomery - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam di Londra. Paolini è reduce dalla sconfitta al secondo turno del Roland Garros, dove è stata battuta dall'argentina Solana Sierra.

Paolini-Montgomery, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Montgomery è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle 12 ora italiana. Le due tenniste non si sono mai incontrate in carriera.

Paolini-Montgomery, dove vederla in tv

Paolini-Montgomery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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paolini paolini montgomery paolini dove vederla tv paolini orario paolini wimbledon paolini oggi
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