Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon. Oggi, 8 luglio, l'azzurra, numero 17 del mondo e 13 del seeding, cede all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking Wta e 12 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e nove minuti. A fare la differenza la maggiore potenza della 24enne di Kiev che non ha mai perso il servizio né concesso una palla break alla trentenne toscana. Kostyuk aspetta in semifinale la vincente del match tra la belga Elise Mertens e la ceca Linda Noskova.