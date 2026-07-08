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Wimbledon, Paolini ko ai quarti di finale con Kostyuk - Rivivi la diretta

L'azzurra cede all'ucraina per 6-3, 6-2 e saluta Londra

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 13.37
Redazione Adnkronos
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Si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon. Oggi, 8 luglio, l'azzurra, numero 17 del mondo e 13 del seeding, cede all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking Wta e 12 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e nove minuti. A fare la differenza la maggiore potenza della 24enne di Kiev che non ha mai perso il servizio né concesso una palla break alla trentenne toscana. Kostyuk aspetta in semifinale la vincente del match tra la belga Elise Mertens e la ceca Linda Noskova.

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wimbledon paolini kostyuk wimbledon 2026
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