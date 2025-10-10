circle x black
Cerca nel sito
 

Paolini stellare a Wuhan, batte Swiatek e vola in semifinale

L'azzurra sfiderà ora l'americana Coco Gauff nel penultimo atto del torneo

Jasmine Paolini - Afp
Jasmine Paolini - Afp
10 ottobre 2025 | 14.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini batte per la prima volta in carriera Iga Swiatek e vola in semifinale al torneo Wta 1000 di Wuhan. Oggi, venerdì 10 ottobre, la 29enne toscana, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha dominato la 24enne polacca, numero 2 del ranking Wta e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Paolini affronterà domani in semifinale la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo e del tabellone. Per l'azzurra è la prima vittoria contro l'ex numero uno al mondo, che aveva avuto la meglio nei sei precedenti scontri diretti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jasmine Paolini Paolini Wuhan Wta Wuhan Paolini Swiatek
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza