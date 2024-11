Da Siviglia a Malaga. Jasmine Paolini ha vissuto un 2024 da sogno, culminato nella vittoria della Billie Jean King Cup, dove le azzurre hanno trionfato battendo in finale la Slovacchia con un netto 2-0. Decisivo proprio il singolare di Paolini che, dopo la vittoria di Lucia Bronzetti, ha superato Rebecca Sramkova, numero 43 del ranking, 6-2, 6-1 e fatto esplodere la festa azzurra.

La squadra italiana ha così riscattato a Malaga la cocente sconfitta dello scorso anno, quando a Siviglia furono battute in finale dal Canada. Allora però non c'era una Paolini così, matura e lucida nel gestire i diversi momenti della partita e cresciuta in ogni fondamentale. Jasmine ha vissuto un'annata straordinaria, in cui ha conquistato due finali Slam in singolare e si è imposta anche nel doppio, vincendo l'oro alle Olimpiadi di Parigi in coppia con Sara Errani. A sugellare la sua crescita il quarto posto nella classifica Wta. Proprio l'associazione che guida il tennis professionistico femminile ha inserito Paolini nella short list per la vittoria dei premi "giocatrice dell'anno" e "miglior doppio dell'anno", ovviamente insieme a Errani.

Paolini, i titoli vinti nel 2024

Nel suo 2024 da sogno, Jasmine Paolini ha portato a casa titoli e qualche delusione. L'azzurra ha conquistato quattro trofei Wta, uno in singolare e tre in doppio: al Dubai Tennis Championships Paolini ha vinto il suo primo Masters 1000, mentre in coppia con Errani si è aggiudicata l'Upper Austria Ladies di Linz e altri due Masters 1000, gli Internazionali d’Italia e il China Open. L'apice però lo ha raggiunto, sempre nel doppio, alle Olimpiadi Parigi, quando ha vinto la medaglia d'oro.

Dagli Slam, finora, sono arrivate le delusioni, nonostante il percorso di Paolini durante l'intera stagione sia andato ben oltre le aspettative. Jasmine ha raggiunto tre finali, due in singolare e una in doppio: al Roland Garros è stata battuta da Iga Swiatek nel singolare, e dalla coppia formata da Coco Gauff e Katerina Siniakova nel doppio, mentre sull'erba di Wimbledon si è dovuta arrendere a Barbora Krejcikova.

Paolini, quanto ha guadagnato

I successi raggiunti in questa stagione hanno permesso a Paolini di accumulare una buona fortuna. In totale finora in carriera Jasmine ha guadagnato, soltanto grazie ai premi, circa 8 milioni di dollari, con 5 di questi che sono arrivati durante l'ultimo anno. In questa cifra non sono compresi i 196mila euro che l'Italia riceve alle Olimpiadi per ogni medaglia d'oro conquistata. Fuori dal campo invece, grazie ai contratti di sponsorizzazione, i guadagni di Paolini, secondo quanto rivelato da Forbes, dovrebbe assestarsi intorno a 1 milione di euro.