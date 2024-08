Nadia Battocletti medaglia d'argento nei 10mila metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Negli stessi minuti, oggi 9 agosto 2024, Andy Diaz è medaglia di bronzo nel salto triplo maschile. Diventano 36 le medaglie azzurre ai Giochi: 11 ori, 12 argenti, 13 bronzi.

Battocletti, quarta nei 5000 metri, confeziona una gara capolavoro chiudendo in 30'43''35, nuovo record italiano, alle spalle della keniana Beatrice Chebet, oro in 30'43''25, e davanti all'olandese Sifan Hassan, bronzo in 30'44"12. L'azzurra corre tutta la gara con le migliori e nel finale tiene testa a Chebet in volata, lasciandosi alle spalle 3 etiopi e altre 2 atlete keniane: ormai, si è conquistata un posto nel gotha del fondo internazionale.

"Il mio focus erano i 5mila, non pensavo di avere il chilometraggio per fare i 10mila. Ho avuto diversi fastidi, ma volevo divertirmi ancora. Nel riscaldamento ho accusato un problema al tendine, ho sentito dolore in gara. Però sono entrata in pista con leggerezza e spensieratezza, negli ultimi 500 metri ho tenuto gli occhi aperti e non ho fatto scappare nessuna. Gli ultimi 100 metri sono stati allucinanti", dice Battocletti a RaiSport dopo l'exploit.

Sulla pedana del triplo, Diaz blinda il bronzo con l'ultimo salto da 17.64, migliorando di un centimetro la misura ottenuta nel primo turno. L'azzurro arriva dietro al portoghese Pedro Pichardo, argento con 17.84, allo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun, oro con 17.86.