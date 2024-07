E’ un onore essere qui. I risultati di Roma mi danno tanta carica e capisco come sono cresciuta rispetto a Tokyo”. Queste le parole dell’azzurra Nadia Battocletti a Casa Italia in vista dei Giochi di Parigi 2024 dove correrà nei 5000 e nei 10000. La campionessa italiana ha chiuso settima a Tokyo, a ha conquistato un doppio oro europeo a Roma. “I 10mila sono la gara più semplice tatticamente ma più complessa da gestire, mi immagino una gara tirata dal primo all'ultimo metro. Dipende molto da chi gareggia e chi no, molte hanno deciso di fare gare diverse e dipende da chi si presenta sulla linea di partenza. Nei 5 mila bisogna vedere il tipo di batteria, ce ne è sempre una con un ritmo folle o più tattica. Nell'ultimo mese ho pensato molto alle Olimpiadi, mi immaginavo tutti i possibili scenari, le possibili tattiche. Il mio sogno è fare bene, meglio rispetto a Tokyo, c'è un ricambio nella mia specialità, bisogna vedere anche chi c'è dietro che possono essere delle sorprese".