L'Italia del fioretto maschile vola in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, con riserva Alessio Foconi, hanno battuto per 45-38 gli Stati Uniti e ora dovranno vedersela contro il Giappone nell'ultimo atto della rassegna a cinque cerchi. Per i fiorettisti statunitensi finalina per il bronzo contro la Francia.

La finale del fioretto in tv

La finale è in programma alle 20.30. Come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024, sarà trasmessi in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play.

La finale è trasmessa anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels