Nel programma del 27 luglio chance per gli azzurri

L'Italia può vincere medaglie oggi 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024? Quali sono gli atleti da tenere d'occhio? A che ora gareggiano?



Il programma delle Olimpiadi per oggi prevede un menù ricchissimo. Per i colori azzurri, tre nomi in particolare da tenere d'occhio.

Nella cronometro femminile, in gara Elisa Longo Borghini, nella prova in programma tra le 14.30 e le 16.

Nella cronometro maschile, si punta su Filippo Ganna che prenderà il via alle 17.32 nella prova destinata a concludersi attorno alle 18.

Nel judo femminile, categoria -48 kg, chance per Assunta Scutto. Il cammino nel tabellone comincia alle 11.30. La finale del torneo è alle 17.38.