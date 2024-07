Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. E' il primo oro dell'Italia ai Giochi. L'azzurro trionfa in finale con il tempo di 59''03, grazie ad una seconda vasca straordinaria. Medaglia d'argento ex aequo per il britannico Adam Peaty e per lo statunitense Nic Fink, che toccano in 59''05. L'impresa di Martinenghi regala all'Italia la sesta medaglia ai Giochi, la prima del metallo più pregiato.

"Non so cosa dire, sono senza parole", dice Martinenghi a Rai Sport. "Sarà una delle prime interviste che farò a scena muta... Il tempo non è dei migliori, ma conta il risultato: conta farsi trovare pronti. Mi immagino ora sul podio, io non canto l'inno non per menefreghismo ma per scaramanzia. Questa vittoria è per la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei tifosi... Non so cosa dire: l'oro olimpico è la ciliegina sulla torta, mancava dopo l'oro europeo e l'oro mondiale... Durante la gara non nego di aver chiuso gli occhi: stavo bene, lo sapevo...".