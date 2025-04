Incidente incredibile per il pilota spagnolo durante le prove libere in Bahrain

Paura per Fernando Alonso. Durante le prove libere di Formula 1 in Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale, il volante dello spagnolo si è staccato, rimanendogli per un attimo in mano. Alonso ha provato subito a rimetterlo a posto, riuscendo comunque a curvare e tornare in pista.

Fernando Alonso's steering wheel has come off



The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4 — Formula 1 (@F1) April 11, 2025

Un incidente di percorso davvero particolare per il pilota dell'Aston Martin. Con la scuderia che ha già annunciato che sta investigando per capire cosa sia andato storto, soprattutto in vista delle qualifiche, in programma domani, sabato 12 aprile.