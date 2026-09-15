Per gli esperti Sisal Milan e Juventus iniziano con il piede giusto l’avventura in Europa League

Comincia l’avventura di Milan e Juventus in Europa League. I rossoneri tornano sul palcoscenico europeo dopo un anno di digiuno e il debutto è a San Siro contro il Benfica: l'ultimo confronto tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2007-08, quasi vent'anni fa, ma la sfida evoca soprattutto le due finali di Coppa dei Campioni vinte dal Milan nel 1963 e nel 1990. Entrambe arrivano al match da imbattute nei rispettivi campionati: due vittorie e due pareggi per il Milan, 5 vittorie e 1 pareggio per i portoghesi che, per gli esperti di Sisal, dovranno arrendersi agli uomini di Amorim: il Milan è favorito con la vittoria a 2,05, si sale a 3,40 per il blitz del Benfica a San Siro, il pareggio è a 3,50. I rossoneri dovranno però stare molto attenti ai portoghesi, protagonisti di un ottimo avvio di stagione con 21 gol segnati e appena 4 subiti, mentre la squadra di Amorim ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 4 gare, subendo 4 gol e realizzandone 7: la sfida vede entrambe le squadre in gol, ipotesi a 1,52 e con tanto spettacolo, con l’Over 2,50 a 1,65 contro il 2,10 dell’Under. La rimonta con la Lazio porta la firma di Diego Moreira che, entrato all’intervallo, ha messo a segno una doppietta decisiva e dovrebbe partire titolare in questa sfida, con un altro gol a 6,00. Pulisic, autore dell’assist del primo gol di Moreira, è il primo indiziato alla rete, a 2,75. Tra i portoghesi, attenzione soprattutto a Pavlidis, protagonista assoluto della stagione benfiquista con 14 gol totali, di cui otto in campionato e sei nei turni di qualificazione europea: la sua rete è a 3,00.

La Juventus ospita il N.E.C. Nijmegen all’Allianz Stadium, i bianconeri devono subito reagire dopo il rocambolesco 3-2 subito domenica sul campo del Sassuolo e iniziare con il piede giusto il proprio cammino europeo. Secondo gli esperti Sisal, sarà un match in discesa per i bianconeri: la squadra di Spalletti conduce il pronostico a un rasoterra 1,22, si sale a 11 volte la posta per l’impresa degli olandesi - reduci da un solo punto nelle prime tre giornate di Eredivisie, -il pareggio è a 6,50. Spalletti dovrebbe dare spazio a Woltemade dal primo minuto, non come centravanti bensì alle spalle di Kolo Muani: entrambi sono proposti marcatori a 2,00. Nonostante uno stentato avvio di campionato, la Juventus resta la candidata più autorevole alla vittoria dell’Europa League, con il trionfo a 7,00. Nella competizione, si prospetta un derby tutto italiano, dietro i bianconeri infatti, nella classifica dei favoriti, c’è il Milan, a 7,50.