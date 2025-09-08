circle x black
Cerca nel sito
 

Pirateria, Ace e Dazn smantellano streaming illegale "Calcio"

Pirateria, Ace e Dazn smantellano streaming illegale
08 settembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Alliance for Creativity and Entertainment (Ace), la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in coordinamento con Dazn, ha smantellato con successo Calcio, sito illegale di streaming sportivo in diretta. L’operazione è il risultato di un’indagine congiunta tra Ace e il team anti-pirateria di Dazn. L’operatore del servizio illegale, con sede in Moldavia, interrompe le attività. Lo fano sapere i due soggetti con una nota. Negli ultimi 12 mesi, Calcio ha totalizzato oltre 123 milioni di visite attraverso 134 domini. Con più di 6 milioni di accessi mensili provenienti dall’Italia, era il sito di streaming sportivo illegale più popolare del Paese.

Il sito offriva accesso non autorizzato a contenuti sportivi premium, tra cui la Serie A, insieme ad altri principali campionati europei di calcio (Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1), le competizioni Uefa per club (Champions League, Europa League, Europa Conference League), tornei internazionali come la Coppa del Mondo Fifa e Uefa Euro, oltre a campionati di basket come l’Nba, Formula 1 e MotoGP, incontri di tennis e numerosi altri eventi di rilievo.

“Smantellare attività illegali come Calcio è fondamentale per proteggere i tifosi, salvaguardare i posti di lavoro e preservare il valore e l'integrità degli eventi sportivi dal vivo”, ha affermato Ed McCarthy, coo di Dazn Group. “L'azione decisiva intrapresa da Ace e Dazn per rimuovere questo sito ha impedito ulteriori danni al benessere dell'ecosistema sportivo”.

L’80% del traffico proveniva dall'Italia, con percentuali minori provenienti da Spagna, Stati Uniti, Germania e Francia. “La pirateria riduce il valore commerciale di una diretta sportiva ben prima del fischio finale, danneggiando broadcaster, leghe sportive e tifosi.” ha affermato Larissa Knapp, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile della protezione dei contenuti della Motion Picture Association (Mpa). “Con l'inizio della stagione calcistica italiana, mi congratulo con il team per aver smantellato tempestivamente questa famigerata operazione”. Tutti i domini Calcio sono stati trasferiti ad Ace e ora reindirizzano al sito Watch Legally di Ace.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pirateria streaming calcio ace dazn
Vedi anche
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza