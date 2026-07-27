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Pirlo non sarà ct per il 'caso Russia' e Mosca lo consola: "Italia ingrata"

La lettera dell'ambasciatore Paromonov al 'Maestro'

Andrea Pirlo - (Fotogramma)
Andrea Pirlo - (Fotogramma)
27 luglio 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale per la bufera sui rapporti con la Russia. E a consolarlo provvede l'ambasciata di Mosca. L'ambasciatore russo in Italia Aleksei Paramonov si rivolge all'ex centrocampista di Milan e Juventus con una lettera pubblicata su Telegram e rilanciata dall'account Facebook dell'ambasciata. A Pirlo, negli ultimi giorni, sono stati contestati - da media e esponenti politici - i rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. In questo contesto, la Figc guidata dal presidente Giovanni Malagò è orientata a scegliere un altro ct. "Non sono più candidato", ha annunciato Pirlo, che era stato indicato da Paolo Maldini e Leonardo.

"È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, lei venga ostracizzato qui in Italia dal suo stesso establishment pseudodemocratico, come è già successo con migliaia di atleti russi, musicisti, artisti, direttori d'orchestra e registi russi. Anche se questo potrebbe non aiutarla, siamo vicini con solidarietà sincera e umana", scrive Paramonov.

E questo vale, aggiunge l'ambasciatore prima, "anche se la squadra nazionale di calcio dell'Italia, il cui allenatore lei potrebbe diventare, potrebbe rappresentare un serio avversario per la squadra nazionale di calcio russa in futuro nei campionati europei e mondiali". In realtà, la candidatura di Pirlo è evaporata. Paramonov parla del 'maestro' come di una "stella e leggenda del calcio mondiale" e ironizza sull'appellativo di 'ambasciatore' che è stato dato a Pirlo per i rapporti commerciali con Fonbet. "Sullo sfondo della crisi diplomatica in corso, avere lei come ambasciatore è senza dubbio un grande onore per qualsiasi Paese o organizzazione".

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