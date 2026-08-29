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Clamoroso alla Vuelta, Pogacar cade e si ritira - Video

Il fenomeno sloveno costretto al ritiro da leader della classifica generale

Tadej Pogacar - Afp
Tadej Pogacar - Afp
29 agosto 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clamoroso alla Vuelta di Spagna 2026. Tadej Pogacar cade oggi, sabato 29 agosto, nel corso dell’ottava tappa della corsa, la Pucol-Xeraco di 171 chilometri. L’incidente avviene poco dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valldigna, nella Comunità Valenciana, a 33 chilometri dal traguardo. Il fenomeno sloveno, fino a quel momento in maglia rossa, si fa male alla spalla sinistra e riporta - in seguito alla caduta, causata da una borraccia - una profonda ferita all’altezza del sopracciglio.

Dopo i soccorsi, Pogacar è stato costretto al ritiro da leader della classifica generale, dominata fino a quel momento con oltre 4 minuti di vantaggio sul primo inseguitore. La maglia di leader è passata così allo spagnolo Enric Mas della Movistar.

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Pogacar Tadej Pogacar Pogacar caduta Pogacar Vuelta Vuelta Spagna
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