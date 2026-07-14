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Tour de France, Pogacar vince la decima tappa e allunga in classifica generale

Lo sloveno si impone a La Lioran davanti a Evenepoel e Seixas

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
14 luglio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altra prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France. Lo sloveno si impone in solitaria nella decima tappa, la Aurillac-La Lioran di 166 km. Il capitano del team Uae Emirates taglia il traguardo dopo 3h58'08", con 32" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 34" sul francese Paul Seixas (Decathlon). Pogacar mantiene la maglia gialla di leader della corsa aumentando il vantaggio in classifica generale dove guida con 3'36" sul danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike), oggi settimo al traguardo con 44" di ritardo, e 4'06" su Evenepoel. Domani undicesima frazione con partenza da Vichy e arrivo a Nevers dopo 161 km.

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tour de france pogacar vingegaard tour de france 2026
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