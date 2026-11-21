Il calciatore della squadra di Farioli è stato protagonista di uno sfortunato episodio, che ha portato al gol del pari nella sfida di Coppa di Portogallo contro il Paredes
Un autogol abbastanza insolito, che ha fatto presto il giro del mondo. È successo durante la sfida di ieri, venerdì 20 novembre, tra Porto e Paredes, valida per il quarto turno della Coppa del Portogallo. All'Estadio do Dragao, è andato in scena un confronto tra due squadre lontane per categorie (il Paredes gioca in terza divisione), ma a prendersi la scena è stato un episodio diventato virale. Dopo il vantaggio segnato da Fofana nel primo tempo, gli ospiti si sono tuffati in attacco a caccia del gol del pareggio: dopo un tiro dell'attaccante avversario, il portiere del Porto ha respinto la palla verso il difensore Francisco Moura, che - nel tentativo di metterla in angolo - è stato protagonista di un clamoroso autogol valso l'1-1 al 57'.
L'episodio ha turbato il calciatore e Moura, dopo essersi gettato a terra disperato, ha guardato verso la panchina di mister Farioli chiedendo il cambio. I suoi compagni di squadra si sono subito avvicinati per cercare di consolarlo e persino alcuni giocatori avversari gli hanno chiesto di restare in campo 'a testa alta'. A quel punto, ecco anche il bel gesto dei tifosi presenti allo stadio, che hanno iniziato ad applaudirlo insieme al tecnico Farioli. Una decina di minuti dopo, il calciatore è stato poi sostituito. Per la cronaca, il Porto ha passato il turno ai rigori.