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Portogallo-Croazia, stanotte sedicesimi Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nella notte il big match tra le nazionali di Cristiano Ronaldo e Modric

Ronaldo - IPA
Ronaldo - IPA
02 luglio 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi, nella notte tra giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, la nazionale di Roberto Martinez affronta la Croazia nei sedicesimi di finale del torneo. I lusitani arrivano dal secondo posto nel girone K, dietro alla Colombia, mentre la Croazia è arrivata seconda nel girone L, alle spalle dell'Inghilterra. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Portogallo-Croazia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Croazia, in campo stanotte all'una:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo (c). C.T.: Roberto Martinez

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (c), Mateo Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; P. Musa. C.T.: Dalic

Portogallo-Croazia, dove vederla

La partita tra Portogallo e Croazia sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva su Dazn.

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Portogallo Croazia Mondiali Portogallo Croazia
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