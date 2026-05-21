Tanti i grandi nomi del calcio italiano e internazionale che sono scesi in campo oggi a Roma nella prima edizione del Prime Padel Fc, il nuovo format sportivo che unisce il mondo del calcio e quello del padel, in un’esperienza innovativa dedicata a competizione, spettacolo e intrattenimento che si è svolto all’Eschilo Sporting Village.

Tanti gli scambi di battute, i saluti scambiati tra ex compagni di squadra, oltre a foto ed autografi con i tifosi, che hanno visto protagonisti Francesco Totti, Diego Perotti, Vincent Candela, Davide Moscardelli, Alessio Cerci, Daniele Conti, Stefano Fiore, Jimmy Maini, Andrea Conti, Alessio Scarchilli, oltre a Marco Amelia, David Di Michele e Bruno Conti, insieme a content creator e ospiti del panorama sportivo e social in una giornata piena di sole condotta da Chiara Icardi.

Prime Padel Fc nasce da un’idea di Diego Perotti, Jimmy Maini, Emanuele Barigelli e Francesco Cataldo con l’obiettivo di creare un format capace di unire sport, intrattenimento e connessione autentica tra atleti e pubblico. Con i giocatori che hanno anche avuto modo di essere trattati professionalmente, tra una partita e l'altra, dallo staff di fisioterapisti ProMove guidati da Andrea Tiberi e Licia Fernandez.

"Il padel lo conosco da una vita in Argentina ma ho iniziato a giocarlo con continuità da quando ho smesso di giocare a calcio. Sono tre anni che siamo entrati nel circolo di questo sport che mi ha preso e riempito il vuoto che mi ha lasciato il calcio. Poi ritroviamo con ex compagni di squadra e colleghi, si creano questi eventi sociali che sono veramente belli", ha spiegato l'ex romanista Perotti, promotore dell'iniziativa.

Non solo partite, dunque, ma un’esperienza costruita attorno ai protagonisti, alle emozioni e ai contenuti digitali: sfide, storytelling, backstage e coinvolgimento diretto dei fan saranno parte integrante del progetto.