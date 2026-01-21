Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, nel quinto giorno degli Australian Open. A partire dalla notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, continuerà il secondo turno dello Slam di Melbourne, a cui il numero due del mondo arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025.

Ad aprire il programma degli azzurri sarà però Musetti, che sfiderà l'amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego nel derby italiano di Melbourne, mentre a seguire Francesco Maestrelli continua a vivere il suo sogno contro Novak Djokovic. Per Sinner bisognerà aspettare la mattinata italiana, quando Jannik incrocerà l'australiano Duckworth. In campo anche Darderi contro Baez. Nel tabellone femminile occhi su Swiatek e Anisimova.

Australian Open, quinta giornata: il programma

ROD LAVER ARENA - dall'1:30 ora italiana

[6] Jessica Pegula (USA) - McCartney Kessler (USA)

non prima delle 3:30

[Q] Francesco Maestrelli (ITA) - [4] Novak Djokovic (SRB)

non prima delle 9:00

[WC] James Duckworth (AUS) - [2] Jannik Sinner (ITA)

[5] Elena Rybakina (KAZ) - Varvara Gracheva (FRA)

MARGARET COURT ARENA - dall'1:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) - Lorenzo Sonego (ITA)

non prima delle 3:30

Katerina Siniakova (CZE) - [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 9:00

[16] Naomi Osaka (JPN) - Sorana Cirstea (ROU)

Jaume Munar (ESP) - [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA - dall'1:00

Ashlyn Krueger (USA) - [9] Madison Keys (USA)

[8] Ben Shelton (USA) - [Q] Dane Sweeny (AUS)

non prima delle 7:00

Marie Bouzkova (CZE) - [2] Iga Swiatek (POL)

Vit Kopriva (CZE) - [9] Taylor Fritz (USA)

KIA ARENA - dall'1:00

Rinky Hijikata (AUS) - [30] Valentin Vacherot (MON)

[13] Linda Noskova (CZE) - [WC] Taylah Preston (AUS)

[Q] Arthur Gea (FRA) - [WC] Stan Wawrinka (SUI)

1573 ARENA - dall'1:00

Oksana Selekhmeteva - [26] Paula Badosa (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) - Ethan Quinn (USA)

[21] Elise Mertens (BEL) - Moyuka Uchijima (JPN)

[21] Denis Shapovalov (CAN) - Martin Cilic (CRO)

ANZ Arena - dall'1:00

[15] Karen Khachanov - [Q] Nishesh Basavareddy (USA)

non prima delle 3:00

[Q] Maddison Inglis (AUS) - Laura Siegemund (GER)

Tomas Machac (CZE) - [31] Stefanos Tsitsipas (GRE)

[Q] Nikola Bartunkova (CZE) - [10] Belinda Bencic (SUI)

COURT 6 - dall'1:00

Sebastian Baez (ARG) - [22] Luciano Darderi (ITA)

Xinyu Wang (CHN) - [24] Jelena Ostapenko (LAT)

COURT 7 - dall'1:00

Match di doppio

Janice Tjen (IDN) - Karolina Pliskova (CZE)

Botic van de Zandchulp (NED) - Juncheng Shang (CHN)

[Q] Linda Fruhvirtova (CZE) - Tereza Valentova (CZE)

COURT 13 - dall'1:00

[16] Jakub Mensik (CZE) - [Q] Rafa Jodar (ESP)

non prima delle 3:00

[31] Anna Kalinskaya - Julia Grabher (AUT)

Eliot Spizzirri (USA) - [Q] Yibing Wu (CHN)

COURT 14 - dall'1:00

Match di doppio

Peyton Stearns (USA) - Petra Marcinko (CRO)