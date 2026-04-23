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Roma, Ranieri vicino all'addio: a breve il comunicato

Il senior advisor giallorosso lascerà incarico dopo la lite con Gasperini

Claudio Ranieri - Fotogramma
Claudio Ranieri - Fotogramma
23 aprile 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Claudio Ranieri si prepara a lasciare la Roma. È ai titoli di coda il rapporto il club giallorosso e il senior advisor, che oggi, giovedì 23 aprile, dovrebbe mettere fine al loro rapporto di lavoro. A quanto apprende l'Adnkronos è infatti atteso a breve il comunicato del club giallorosso con il quale annunceranno l'addio all'ex tecnico, da tempo ai ferri corti con il tecnico Gian Piero Gasperini.

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Proprio nella giornata di oggi il dirigente giallorosso era tornato a parlare dopo il battibecco a distanza con l'allenatore della Roma prima della partita interna con il Pisa: "Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo", aveva detto il senior advisor al Salone d'Onore del Coni, dove ha ricevuto il 'Premio Città di Roma', in quello che sembrava un messaggio di 'pace' verso tutto l'ambiente.

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roma gasperini ranieri gasperini ranieri lite ranieri gasperini
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