circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, abbiamo desistito"

Il senior advisor giallorosso ha parlato di mercato

Giacomo Raspadori - Ipa/Fotogramma
Giacomo Raspadori - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 21.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il futuro di Giacomo Raspadori è diventato, negli scorsi giorni, un piccolo 'giallo' di mercato. L'attaccante azzurro sembrava destinato a vestire la maglia della Roma, che aveva trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per un trasferimento in prestito, ma ha scelto l'Atalanta, che ha messo sul piatto un'operazione a titolo definitivo.

A spiegare l'evolversi della trattativa ci ha pensato Claudio Ranieri, senior advisor della Roma: "Cosa è successo con Raspadori? Non vorrei parlare di mercato però per quanto riguarda Raspadori, noi abbiamo cercato diversi giocatori e quando si è capito che lui non era interessato alla nostra chiamata, perché non ha mai voluto parlare con noi, allora abbiamo desistito e abbiamo capito che il ragazzo non voleva venire", ha detto ai microfoni di SportMediaset nel prepartita di Roma-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

"Sarà stato per il fatto che lo avremmo preso in prestito e non a titolo definitivo, non lo so", ha concluso Ranieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma mercato roma raspadori roma raspadori mercato raspadori atalanta raspadori
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza