E' in programma oggi, mercoledì 14 agosto, Real Madrid-Atalanta. In palio c'è la Supercoppa europea. Il match tra la squadra vincitrice della Champions League e i nerazzurri, che si sono aggiudicati l'Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen, si gioca allo Stadion Narodowy di Varsavia in Polonia con calcio d'inizio alle 21.

Sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Streaming su Sky Go e NOW.