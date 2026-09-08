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Champions League, oggi Real Madrid-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match nella prima giornata della massima competizione europea

Lautaro Martinez - Afp
Lautaro Martinez - Afp
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08 settembre 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter fa il suo esordio in Champions League. Oggi, martedì 8 settembre, i nerazzurri sfidano il Real Madrid al Bernabeu - in diretta tv e streaming - nella prima giornata della massima competizione europea. L'Inter arriva al match dopo la vittoria in rimonta contro il Napoli, battuto per 3-2 a San Siro, mentre il Real Madrid di Mourinho è stato battuto dal Betis Siviglia per 1-0 in trasferta nell'ultimo turno di Liga.

Real Madrid-Inter, orario e probabili formazioni

Il match tra Real Madrid e Inter è in programma oggi, martedì 8 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Brahim Diaz, Vinicius Jr; Mbappé. All. Mourinho.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Real Madrid-Inter, dove vederla in tv

Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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