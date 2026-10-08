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Cinque ore di... plank, 'super' atleta di 61 anni stabilisce il nuovo record del mondo - Video

DonnaJean Wilde ha migliorato il suo precedente primato in uno degli esercizi più impegnativi per gli amanti del fitness

Il record del mondo di plank - X
Il record del mondo di plank - X
08 ottobre 2026 | 19.12
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Non serve volare per essere... supereroi. A volte, basta solo restare immobili. Chiedere a DonnaJean Wilde per la conferma. L'atleta canadese, 61 anni compiuti da poco, ha stabilito un nuovo record mondiale nel plank, riuscendo a mantenere la 'tavola' per oltre cinque ore. Wilde ha migliorato così il precedente primato (già suo), spostando ancora più in là il limite in uno degli esercizi più duri (e spesso anche più odiati) per gli amanti del fitness.

Un'impresa che ha richiesto una notevole combinazione di forza, resistenza e concentrazione e che ha permesso alla campionessa canadese di scrivere ancora il suo nome nella storia dei Guinness World Record.

Il record del mondo di plank

Il plank, esercizio in apparenza semplice ma molto intenso, consiste nel mantenere il corpo in posizione orizzontale facendo leva sugli avambracci e sulle punte dei piedi, con la muscolatura contratta. Per evitare che il bacino scenda o si sollevi. Restare immobili per pochi minuti è già un risultato invidiato per tanti: Wilde è riuscita però a prolungare lo sforzo a livelli clamorosi, per più di cinque ore. E il bello è che ci è riuscita a 61 anni. Un traguardo che testimonia una grande forza di volontà, ma soprattutto una preparazione... da record.

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plank record mondo plank DonnaJean Wilde 5 ore plank
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