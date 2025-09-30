L'azione 'comica' arriva dall'ultima giornata di Chance Liga
Scene comiche in Repubblica Ceca. Durante l'ultima giornata della Chance Liga, il massimo campionato ceco, due squadre si sono rese protagoniste di un'azione disastrosa sotto tutti i punti di vista, prima difensivo e poi offensivo. È successo durante la sfida tra Ostrava e Sparta Praga, vinta dagli ospiti, primi in classifica con otto vittorie in dieci partite e 25 punti in classifica, per 3-0.
Durante la partita l'Ostrava, a fronte di una qualità non eccelsa come testimoniato dalla classifica, che li vede quartultimi a sei punti, ha provato comunque a costruire dal basso, seguendo una tendenza ormai comune a ogni livello del calcio europeo. I padroni di casa hanno cercato sempre di ripartire palla a terra dal portiere, che scambia con i difensori per far partire l'azione e risalire il campo senza affidarsi al 'tradizionale' lancio lungo. Qualcosa però, lungo il tragitto, è andato storto.
Druhá liga pic.twitter.com/hESaAySTbT— Mladá Liga (@LigaMlada) September 26, 2025
Un difensore dell'Ostrava ha passato indietro il pallone al portiere, che ha controllato male la sfera tentando poi, per rimediare, un'improbabile dribbiling sulla pressione dell'attaccante rivale. L'attaccante riesce a strappargli il pallone, lo smarca e calcia a botta sicura, ma centra in pieno un compagno che nel frattempo era entrato in area e che si è ritrovato nell'inspolita veste di difensore.