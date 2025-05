Jannik Sinner, ma non solo. Saranno diversi gli italiani impegnati al Roland Garros. Oltre a Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking, in Francia toccherà anche a Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Luca Nardi e Flavio Cobolli. Ecco quale sarà il percorso dei tennisti azzurri al Roland Garros 2025.

Roland Garros, gli avversari degli italiani

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 del torneo, debutterà contro un qualificato e avrà un tabellone che rappresenta una grossa occasione per puntare almeno alla semifinale, in cui potrebbe trovare Carlos Alcaraz. L'unico big che potrebbe arrivare qi quarti per l'azzurro è Taylor Fritz.

E gli altri azzurri? In attesa dei qualificati, Luciano Darderi debutterà contro Sebastian Korda, Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ben Shelton, Matteo Arnaldi contro Felix Auger Aliassime, Mattia Bellucci contro Jack Draper, Francesco Passaro con Jesper De Jong, Luca Nardi debutterà contro Fabian Marozsan e Flavio Cobolli aspetta un qualificato.