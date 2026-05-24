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Roland Garros, Kostyuk in lacrime: "Caduto un missile vicino a casa dei miei genitori, questa vittoria è per l'Ucraina"

La campionessa ucraina ha debuttato con un successo nello Slam parigino: "Mattinata difficile per me"

Marta Kostyuk - IPA
Marta Kostyuk - IPA
24 maggio 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marta Kostyuk debutta con un successo al Roland Garros oggi, domenica 24 maggio, e dedica un pensiero all'Ucraina, al suo popolo e alla sua famiglia: "Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi, credo che sia stata una delle partite più difficili della mia carriera. Questa mattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, un missile ha distrutto un edificio ed è stata una mattina molto difficile per me. Non sapevo come questo avrebbe cambiato l’andamento di questa partita. Non sapevo come l'avrei affrontata, ho pianto per parte della mattinata".

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La tennista ucraina ha raccontato il momento emotivamente complicato dopo il successo contro Oksana Selekhmeteva: "Sono molto felice di essere al secondo turno, è ovvio, ma tutti i miei pensieri e il mio cuore oggi sono con il popolo ucraino".

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Ucraina Kostyuk Roland Garros Kostyuk lacrime
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