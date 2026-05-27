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Roland Garros, Mensik eroico: batte Navone (e i crampi) e vola al terzo turno dopo 5 ore di battaglia

Il ceco la spunta al termine di un match infinito, al nono match point

Jakub Mensik - IPA
Jakub Mensik - IPA
27 maggio 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tante sorprese e colpi di scena nella quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, Mariano Navone è stato eliminato da Jakub Mensik al termine di un match estenuante nel secondo turno del torneo, dopo una partita infinita. Una battaglia durata 4 ore e 41 minuti, chiusa 6-3 2-6 4-6 1-6 7-6(11) con un tie-break al quinto set lunghissimo. Un momento che ha messo il ceco - alle prese con i crampi - a dura prova negli ultimi minuti del match.

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Mensik ha salvato tutte le nove palle break concesse nel set decisivo grazie a un servizio impeccabile, mentre Navone ha annullato quattro match point prima di cedere. Nel tie-break il ceco è volato sul 5-1, ha subito la rimonta dell’argentino fino al 7-7, ma ha trovato comunque le energie per chiudere all’ottavo match point con un servizio e dritto vincente.

Subito dopo l’ultimo punto, Mensik è crollato a terra stremato, costringendo all’intervento del fisioterapista. Al terzo turno sfiderà ora Alex de Minaur, decisamente più riposato dopo il forfait di Blockx.

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Roland Garros Jakub Mensik Mensik Roland Garros Mensik
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