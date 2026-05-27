Momento delicato per Jasmine Paolini, durante il match del secondo turno del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra ha iniziato ad accusare un problema alla caviglia sinistra durante il secondo set contro Solana Sierra ed è stata costretta a richiedere l'intervento del fisioterapista.

Jasmine Paolini en lagrimas por molestias



🇮🇹 Paolini enfrenta a la argentina Solana Sierra, se disputa el 3er set y la italiana ha solicitado al servicio medico por molestias, entre lagrimas volvió al encuentro donde se le ve muy mermada tanto anímica como fisicamente

En… pic.twitter.com/JLSVWcVekN — SergioBet100 (@SergioBet100) May 27, 2026

Paolini ha dovuto richiedere un time out medico a metà del secondo set (avanti di un break). Da qui, un momento particolarmente complicato con sette game consecutivi persi. La toscana, in lacrime durante la pausa, ha fatto capire anche così le sue condizioni emotive nel veder scivolare via un match delicato in un torneo da sempre molto importante per lei. L'azzurra poi è tornata in campo e, sotto 3-0 nel terzo set, ha dato il via alla rimonta trovando un break.