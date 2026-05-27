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Roland Garros, time-out medico e lacrime per Paolini: cos'è successo a Parigi

L'azzurra chede l'intervento del fisioterapista all'inizio del terzo set

Jasmine Paolini - IPA
Jasmine Paolini - IPA
27 maggio 2026 | 20.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momento delicato per Jasmine Paolini, durante il match del secondo turno del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, la tennista azzurra ha iniziato ad accusare un problema alla caviglia sinistra durante il secondo set contro Solana Sierra ed è stata costretta a richiedere l'intervento del fisioterapista.

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Paolini ha dovuto richiedere un time out medico a metà del secondo set (avanti di un break). Da qui, un momento particolarmente complicato con sette game consecutivi persi. La toscana, in lacrime durante la pausa, ha fatto capire anche così le sue condizioni emotive nel veder scivolare via un match delicato in un torneo da sempre molto importante per lei. L'azzurra poi è tornata in campo e, sotto 3-0 nel terzo set, ha dato il via alla rimonta trovando un break.

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Jasmine Paolini Paolini Paolini Roland Garros Roland Garros
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