Roland Garros, il programma di oggi: da Djokovic a Zverev, i match di giornata e dove vederli

Torna in campo il serbo, pronto a sfidare il brasiliano Fonseca

Djokovic - IPA
29 maggio 2026 | 06.33
Redazione Adnkronos
Giornata 6 del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, si giocano i match della sestagiornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic contro il talento brasiliano Joao Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Alexander Zverev. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming.

Roland Garros, programma oggi

Ecco il programma di oggi al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12

M. Linette (POL) - I. Swiatek (POL)[3]

M. Andreeva (RUS) [8] - M. Bouzkova (CZE) [27]

non prima delle 15:30

J. Fonseca (BRA) [28] - N. Djokovic (SRB) [3]

non prima delle 20:15

Q. Halys (FRA) - A. Zverev (GER) [2]

COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11

N. Borges (POR) - A. Rublev (RUS) [11]

non prima delle 13

J. Teichmann (SUI) - K. Muchova (CZE) [10]

E. Svitolina (UKR) [7] - T. Korpatsch (GER)

C. Ruud (NOR) [15] - T. Paul (USA) [24]

COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11

M. Kostyuk (UKR) [15] - V. Golubic (SUI)

A. Michelsen (USA) - R. Jodar (ESP) [27]

A. De Minaur (AUS) [8] - J. Mensik (CZE) [26]

P. Stearns (USA) - B. Bencic (SUI) [11]

COURT 14 - dalle ore 11

T. Tirante (ARG) - P. Carreno Busta (ESP)

S. Sierra (ARG) - S. Cirstea (ROU) [18]

K. Khachanov (RUS) [13] - J. De Jong (NED)

COURT 7 - dalle ore 11

X. Wang (CHN) - Y. Starodubtseva (UKR)

COURT 6 - dalle ore 11

Y.Bhambri/M. Venus - S.Bolelli/A.Vavassori (ITA) - ultimo match

Roland Garros, dove vedere match oggi

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

