Roma-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I giallorossi ospitano la squadra di Italiano nella prima giornata di campionato

Gian Piero Gasperini - Fotogramma/IPA
22 agosto 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A. Domani, sabato 23 agosto, si gioca la prima giornata di campionato e la Roma ospita il Bologna all'Olimpico. Subito un test importante per i giallorossi del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, impegnati contro la squadra di Vincenzo Italiano per partire con il piede giusto con la prima partita stagionale. Occhi puntati su Ciro Immobile, che inizia la sua avventura con gli emiliani in uno stadio in cui ha fatto la storia con la maglia della Lazio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming .

Roma-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna, in campo domani alle 20:45:

Roma (3-4-2-1) Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano

Roma-Bologna, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Roma e Bologna sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn. Match disponibile anche in streaming sull'app di Dazn e Sky Go.

