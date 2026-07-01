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Bruno Conti lascia la Roma a 71 anni: "Tutto ha un inizio e una fine, ora voglio godermi la mia famiglia"

Dopo 54 anni da calciatore, allenatore, dirigente lascia Trigoria carico di emozione

Bruno Conti - Adnkronos
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01 luglio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bruno Conti a 71 anni lascia la Roma dopo 54 anni con i colori giallorossi addosso. Una vita vissuta con questi colori da calciatore, allenatore, dirigente, per quella che è una leggenda unica del club giallorosso.

Oggi, 1 luglio, è ufficialmente terminata la sua avventura e lo stesso 'Marazico' ha parlato del suo addio a Trigoria, con un discorso toccante, con tanta commozione: "Penso che a tutto c'è un inizio e a tutto c'è una fine. Oggi, andando via da Trigoria, e togliere tutto quello che era di mio dal mio ufficio, c'è stata tanta emozione con tutti i dipendenti che erano presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie e la mia famiglia", e parole di Bruno Conti con il lungo applauso dei presenti.

Il campione del mondo del 1982 dovrebbe comunque essere coinvolto in varie iniziative della società per il centenario del club giallorosso.

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Calcio Roma Bruno Conti
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