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Roma non dimentica Falcao: selfie e autografi con i tifosi, poi spunta... la storica maglia numero 5

Dopo più di quarant'anni dallo scudetto vinto nel 1983, il campione brasiliano continua a ricevere l'affetto dei sostenitori giallorossi nella Capitale

Falcao firma la sua maglia numero 5 - Adnkronos
Falcao firma la sua maglia numero 5 - Adnkronos
23 giugno 2026 | 21.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono passati più di quarant’anni, ma Roma non ha dimenticato Paulo Roberto Falcao. E non ha mai smesso di amarlo. La leggenda giallorossa continua a occupare un posto speciale nel cuore della metà romanista della Capitale, nonostante il tempo trascorso dalle sue magie in campo, con la maglia della Roma. Ancora oggi, passeggiando per le strade della città, viene riconosciuto e fermato da decine di tifosi per un autografo o una foto. O, semplicemente, per scambiare due chiacchiere sulla squadra del presente.

La scena si è ripetuta anche oggi fuori dagli studi Rai di Saxa Rubra, dove Falcao sta seguendo i Mondiali 2026 da opinionista. Alcuni tifosi, evidentemente 'appostati' per l'occasione, lo hanno aspettato all’ingresso tirando fuori - con un pizzico d'emozione - la sua storica maglia numero 5. Quella resa leggendaria da Falcao, tra i più grandi centrocampisti brasiliani della storia e simbolo della Roma degli anni Ottanta.

Falcao ha giocato con la Roma dal 1980 al 1985, guidando la squadra alla conquista dello scudetto 1982-83 e vincendo anche due Coppe Italia (1980-81 e 1983-84). Ancora oggi, non a caso, il suo rapporto con i tifosi romanisti resta fortissimo: Falcao è uno dei giocatori più amati della storia del club, oltre che membro della Hall of Fame giallorossa.

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Roma Falcao Roma Falcao Falcao tifosi Falcao autografi
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