Omaggio della Curva Sud a Edoardo Bove dopo Roma-Fiorentina. Il centrocampista viola, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e ceduto alla Fiorentina un anno fa, è fermo da dicembre, quando ha accusato un malore nel match contro l'Inter.

pic.twitter.com/P4AT0yxrOC — 🟡🔴⁴⁴ (@Lasciamosta) May 4, 2025

Bove, che ha subito un intervento per l'impianto di un defibrillatore, ha raccolto il saluto della curva giallorossa e non è riuscito a trattenere la commozione per il toccante omaggio.