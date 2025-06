La Roma e Florent Ghisolfi si separano. A quanto apprende l'Adnkronos la decisione tra la proprietà e il direttore sportivo è arrivata di comune accordo. Un annuncio ufficiale e la nuova struttura verranno comunicate a breve. Il dirigente francese lascerà così la Capitale a un solo anno dal suo arrivo. A pesare sono alcune scelte sul mercato rivelatosi sfortunate così come il caos in panchina dell'ultima stagione.

Nell'annata appena conclusa infatti la Roma ha cambiato ben tre allenatori. Il campionato era iniziato con Daniele De Rossi, inizialmente confermato e poi esonerato pochi mesi dopo, e continuato con la disastrosa parentesi targata Ivan Juric. Ci ha pensato Claudio Ranieri a risollevare la squadra nella seconda parte di stagione fino a portarla al quinto posto in classifica e alla conseguente qualificazione in Europa League.

Proprio l'ex tecnico testaccino, che nelle scorse settimane ha detto no alla panchina della Nazionale per iniziare la sua nuova vita da dirigente nella Roma, avrà un peso specifico importante nella scelta del nuovo direttore sportivo, fondamentale per far cominciare un mercato che al momento ha registrato soltanto cessioni.