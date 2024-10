Terza vittoria di fila dell'Inter che si impone per 1-0 sulla Roma nel posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A oggi 20 ottobre, riportandosi a -2 dal Napoli capolista. A decidere la sfida dell'Olimpico il gol di Lautaro al 15' della ripresa. I nerazzurri salgono al secondo posto a quota 17, con un punto di vantaggio sulla Juventus che affronteranno domenica prossima a San Siro. Sconfitta pesante per i giallorossi che perdono terreno in classifica, restando fermi a quota 10 al decimo posto con l'Empoli.

La partita

Poco più di un minuto e Pellegrini cerca la porta: destro che sorvola la porta di Sommer. Poco dopo all'altra parte stesso esito per Lautaro, che alza troppo il suo destro. Al 6' Mkhitaryan allunga per Lautaro, che 'apparecchia' per il destro di Thuram, attento Svilar che si salva in corner. All'11' leggerezza di Sommer, che non controlla un comodo cross dalla destra di Celik. Presa difettosa per lo svizzero: lo salva il palo. Al 12' Calhanoglu è costretto ad uscire dal campo per una contrattura, lo sostituisce Frattesi.

Al 13' altro legno, stavolta colpito dall'Inter, gran tiro dalla distanza di Mkhitaryan che colpisce la parte superiore della traversa. Al 25' altro infortunio tra gli ospiti, è costretto a fermarsi anche Acerbi, al suo posto entra De Vrij. Al 31' Dovbyk cerca la girata aerea sul cross dalla trequarti di Mancini, pallone fuori. Poco dopo proteste nerazzurre per un intervento di Cristante su Thuram lanciato a rete, nessun fallo secondo l'arbitro Massa. Al 40' Roma pericolosa, dialogano Dovbyk e Dybala, che verticalizza per Pellegrini, buono il movimento a rientrare sul destro, conclusione respinta coi pugni da Sommer.

Nei primi minuti della ripresa due ammoniti. Al 3' Barella per proteste, un minuto dopo Cristante per un fallo su Thuram. Al 6' tentativo di Barella dalla lunga distanza, destro che termina sul fondo. Al 9' Juric spende il primo cambio: dentro Pisilli per Koné. Al quarto d'ora l'Inter sblocca la partita con Lautaro: Frattesi porta il pallone e suggerisce al centro verso il 'Toro'. Imperfetta la chiusura di Celik, che lascia lì il pallone per il destro vincente dell'argentino. C'è anche la deviazione di Dybala, nulla da fare per Svilar.

Al 20' si riscatta Celik che evita il raddoppio nerazzurro: Thuram anticipa Svilar e mette in mezzo verso Dimarco, anticipato a pochi passi dalla linea dal terzino turco. La Roma si butta in attacco alla ricerca del pareggio. Al 24' Dybala ci prova con il mancino: tiro deviato da Pavard. Due minuti dopo colpo di testa in area piccola di Dovbyk, che vince il duello fisico con Darmian ma la gira fuori. Subito dopo triplo cambio per Inzaghi: entrano Bisseck, Dumfries e Correa, escono Bastoni, Darmian e Lautaro, tra i padroni di casa staffetta tra Zalewski e Baldanzi.

Al 31' cavalcata di Dumfries che si presenta in area e incrocia il destro: Svilar si salva in corner. Al 34' tre novità per Juric: dentro Soulé, Le Fée ed Hermoso. Fuori Dybala, Cristante ed Angelino. Al 39' ancora chance per Dumfries che può calciare indisturbato verso la porta, ci mette una pezza Svilar. Al 41' Soulé ci prova dalla lunga distanza: nessun problema per Sommer. Nel finale Roma all'assalto e nel recupero l'Inter sfiora il raddoppio con una ripartenza conclusa da Barella di poco a lato.