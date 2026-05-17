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Roma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Derby della Capitale nella 37esima giornata di Serie A

Il derby - Ipa/Fotogramma
Il derby - Ipa/Fotogramma
17 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Derby della Capitale in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la Roma sfida la Lazio - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, dove la squadra di Gasperini è riuscita a battere i ducali 3-2 in pieno recupero e ad agganciare il quarto posto occupato dal Milan.

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Quella di Sarri invece, dopo aver perso nell'ultimo turno contro l'Inter all'Olimpico per 3-0, è stata battuta, proprio dai nerazzurri di Chivu, anche nella finale di Coppa Italia, terminata 0-2 per i meneghini.

Roma-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Lazio è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Roma-Lazio, dove vederla in tv

Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il derby sarà inoltre disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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