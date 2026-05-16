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Roma-Lazio, Sarri sarà in panchina per il derby

Il tecnico biancoceleste aveva annunciato la sua assenza in caso di partita alle 12, poi è stato convinto a cambiare idea

Maurizio Sarri - IPA
Maurizio Sarri - IPA
16 maggio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla fine, al derby, Maurizio Sarri risponderà presente. Il tecnico della Lazio sarà regolarmente in panchina nella stracittadina di domani, domenica 17 maggio, alle 12. L'allenatore è stato convinto dai giocatori, che hanno chiesto il suo fondamentale aiuto per la sfida contro la Roma, ovviamente molto sentita da tutto l'ambiente.

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Derby alle 12, Sarri ci sarà

Pochi giorni fa, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, Sarri aveva messo in dubbio la sua presenza nel derby a causa dell'orario, disposto a causa della concomitanza con gli Internazionali: "La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega" aveva spiegato l'allenatore bianconceleste ai microfoni di Mediaset.

E ancora: "Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio". Poche ore dopo, a mente fredda, Sarri ha deciso di cambiare idea e lo farà per la squadra, a cui è molto legato. In un momento delicatissimo della stagione.

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