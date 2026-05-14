circle x black
Cerca nel sito
 

Caos Roma-Lazio, quando si gioca? Le ultime dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio

Attesa oggi la decisione sulla penultima giornata di Serie A

Roma-Lazio - Fotogramma/IPA
Roma-Lazio - Fotogramma/IPA
14 maggio 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultime ore di attesa per conoscere il 'destino' del derby Roma-Lazio e - di conseguenza - di gran parte della penultima giornata di Serie A, che non trova ancora una collocazione di data e ora a causa della 'sovrapposizione' con la finale degli Internazionali, il Masters 1000 di Roma (che potrebbe vedere addirittura una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Luciano Darderi). Il derby della Capitale era inizialmente previsto domenica 17 maggio alle 12:30, ma da regolamento - essendo la penultima giornata di campionato - deve essere garantita la contemporaneità con le altre partite che vedono impegnate squadre in corsa per gli stessi obiettivi. In questo caso Milan, Como, Juve e Napoli, tutte in gara per la Champions. Ecco cosa sta succedendo, dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio.

CTA

Roma-Lazio, ricorso al Tar

Con la finale degli Internazionali fissata domenica 17 maggio alle 17, la Lega Calcio Serie A aveva proposto di anticipare le partite alle 12, chiedendo di posticipare alle 17:30 l'ultimo atto del Masters 1000 di Roma per avere così a disposizione un'ora in più per far defluire i tifosi ed evitare problemi di ordine pubblico. Per la Prefettura, questa strada non è però percorribile per motivi di ordine pubblico. La Lega Calcio ha deciso così di fare ricorso al Tar e oggi è attesa la decisione.

Roma-Lazio, lo sfogo di Sarri

Dopo la finale di Coppa Italia di ieri, sul tema è intervenuto l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che ha commentato così la possibilità dello spostamento - insieme al derby capitolino - di Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli: "La sensazione è che se si gioca lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega - ha detto ai microfoni di Mediaset -. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Lazio Serie A Roma Lazio orario Roma Lazio data Roma Lazio
Vedi anche
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza