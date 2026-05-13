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Caos Roma-Lazio, Sarri all'attacco: "Se si gioca domenica alle 12 non vado, fossi il presidente non presenterei la squadra"

Il tecnico biancoceleste ha commentato la questione della data e dell'orario della stracittadina, ancora da definire a causa della sovrapposizione con gli Internazionali

Maurizio Sarri - Fotogramma/IPA
Maurizio Sarri - Fotogramma/IPA
13 maggio 2026 | 23.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maurizio Sarri è deluso per la sconfitta della sua Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo l'analisi della partita persa contro i nerazzurri, il tecnico biancoceleste torna però stizzito sul caos della data del derby di Roma, previsto inizialmente domenica 17 maggio e ancora da definire vista la concomitanza con la finale degli Internazionali: "La sensazione è che lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega" ha detto il tecnico nel post-partita ai microfoni di Mediaset.

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Caos Roma-Lazio, Sarri: "Non è calcio"

Sarri ha aggiunto: "Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio".

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