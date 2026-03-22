Torna in campo la Roma. Oggi, domenica 22 marzo, i giallorossi sfidano il Lecce - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dall'eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Bologna, capace di imporsi 4-3 in casa giallorossa dopo aver pareggiato 1-1 al Dall'Ara, mentre nell'ultimo turno di campionato aveva perso 2-1 a Como. Quella di Di Francesco, grande ex della partita, invece è stata battuta 2-1 dal Napoli.

Roma-Lecce, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Lecce è in programma oggi, domenica 22 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; El Shaarawy, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

Roma-Lecce, dove vederla in tv

Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.